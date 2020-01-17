Общество

Lenta.ruLenta.ruЖванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни

Жванецкий добавил, что «знает, откуда у этих слухов растут ноги». Ранее в ряде СМИ появилась информация, будто незадолго до Нового года 85-летний сатирик узнал о болезни, «от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев».
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с чего всё началось

Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз, погубивший многих артистов

Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.
Московский Комсомолец07:56

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Жванецкий прокомментировал сообщения о «тяжелой болезни»

Московский Комсомолец11:00

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика

РБК13:55

Представитель Жванецкого рассказал о причине отмены концертов сатирика в Германии

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Советник Жванецкого отреагировал на сообщения о болезни мэтра

News.ru19:59

Супруга Жванецкого сообщила, что он находится на профилактическом лечении

ТАСС09:05

«Сижу в ресторане»: Жванецкий опроверг слухи о неизлечимом заболевании

Телепрограмма09:03

Представитель М.Жванецкого опроверг информацию о серьезной болезни писателя-сатирика

Агентство Москва08:37
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Михаил Жванецкий
Русский писатель
Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины, Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.
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