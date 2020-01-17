Тяжелый недуг, от которого умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев, сразил сатирика Михаила Жванецкого. Как стало известно «МК», 85-летний Михаил Михайлович узнал диагноз незадолго до Нового года.

с чего всё началось

Жванецкий добавил, что «знает, откуда у этих слухов растут ноги». Ранее в ряде СМИ появилась информация, будто незадолго до Нового года 85-летний сатирик узнал о болезни, «от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев».

Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни

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