Футбол
Бомбардир.руЖюли вернулся в «Монако» в качестве тренера
«Монако» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Людовика Жюли. 43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды монегасков. Жюли, будучи игроком, выступал за «Монако» с 1998 по 2004 год, а также в сезоне-2011/12.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Происшествия
В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода
По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной
Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.
REGNUM 01:59
Политика
В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Политика
ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами
ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.
ТАСС 01:30
Происшествия
«Его чинили пилоты»: пассажир «Уральских авиалиний» заявила о проблеме с бортом, летевшим из Италии
Екатеринбург Онлайн 02:15
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник вчера в 11:59
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi анонсировал флагман Redmi K30 с поддержкой 5G
Что же касается платформы, то скорее всего Redmi K30 будет построен на анонсированной вчера SoC Snapdragon 7 Series 5G.
iXBT.com вчера в 05:41
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Авто
Легендарный «шестисотый» Mercedes-Benz W140: История суперкара из 1990-х
Car.ru вчера в 09:57
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество
Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).
REGNUM 01:35
Политика
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:09
Происшествия
В Финляндии мошенник под видом девушки вымогал деньги у мужчин
Как сообщается, в течение трех лет мошенник связывался с мужчинами на сайте знакомств с помощью выдуманного профиля, где он представлялся 18-летней девушкой.
Gazeta.SPb 01:23
Футбол
Тотти: «Фанаты „Ромы“ наверняка оценят Мхитаряна»
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Бомбардир.ру 02:02
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться алкоголем
Звезды российского шоу-бизнеса Максим Галкин и Сергей Лазарев узнав о неприятности, случившейся с певицей Полиной Гагариной, посоветовали ей одно «верное средство» от всех бед – алкоголь, сообщает издание «Актуальные новости».
Слово и Дело 01:41
Футбол
Божинов вернулся в «Ботев»
Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Ботева».
Спорт-Экспресс 00:33
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия
Три человека стали жертвами лобового столкновения авто под Петербургом
Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Ленинградской области, три человека погибли.
Известия вчера в 20:56