Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЖюли вернулся в «Монако» в качестве тренера

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«Монако» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Людовика Жюли. 43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды монегасков. Жюли, будучи игроком, выступал за «Монако» с 1998 по 2004 год, а также в сезоне-2011/12.
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