Футбол
Sport24.ruЛюдовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. 43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды «Монако» Давида Бешкура.
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Происшествия
В Китае произошло землетрясение
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Здоровье
Специалисты рассказали об опасности народной медицины
Методы народной медицины пользуются до сих пор, но, как уверяют врачи, эти методы могут навредить.
MedikForum.ru 07:10
Политика
Явка на выборах в Волгоградской области на 12:00 превысила 15 %
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:21
Политика
Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели вчера в 10:45
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
ТАСС 05:40
Политика
Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову задержан
Росбалт вчера в 09:15
Политика
Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не будут обращать никакого внимания на звучащие с Украины и из некоторых западных стран заявления о нелегитимности итогов сегодняшних выборов на полуострове.
Российская газета 06:52
Здоровье
Эксперты дали советы по управлению стрессом родителям школьников
Американские психологи Кеннет Гинзбург и Эден Понтц разработали 5 стратегий, призванных помочь управлять стрессом родителям школьников.
Kazanfirst.ru 03:24
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что может приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным в течение недели.
RT на русском 06:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
UsedCars.ru 08:05
Политика
Около 70% избирателей проголосовало на выборах к 14:15
К 14:15 на электронное голосование в Мосгордуму явились 67,3% избирателей.
Вести Подмосковья 07:36
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Происшествия
На пляже в Испании обезвредили взрывное устройство
На пляже в испанской провинции Кантабрия саперы обезвредили взрывное устройство, сообщают РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:29
Экономика
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости 07:30
Теннис
Медведев — Надаль: где смотреть финал US Open
В воскресенье, 8 сентября, состоится финальный матч US Open, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Sport24.ru 07:56
Политика
Пушков призвал главу Пентагона «проснуться»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение" Ранее министр обороны США заявил, что Россия продолжает содействовать нестабильности, и ей нужно изменить свое поведение.
РИА Новости 06:06
Политика
Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Гаджиева
Гражданин РФ Руслан Гаджиев исключен из списка на обмен между Россией и Украиной и продолжает находиться в СИЗО, сообщил адвокат Гаджиева Валентин Рыбин 6 сентября в интервью украинскому телеканалу «Наш».
Красная весна 06 сентября в 18:21
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00