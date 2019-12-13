Общество

ДоводДоводВо Владимирскую область привезут 9 млн тонн московского мусора

В проекте прописано, что мусор во Владимирскую область вывозили и в этом году — всего 892 тысяч тонны. В Александровский район ООО «Эколайн» привёз 397 тысяч тонн, а на полигон в Бабанино — граница Петушинского и Собинского районов — ООО «Хартия» завезла 495 тысяч тонн.
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9 млн тонн московского мусора могут ввезти во Владимирскую область

ГТРК Владимир13 декабря в 11:20

За 10 лет во Владимирскую область свезут 9 млн тонн московского мусора

ПроВладимир13 декабря в 07:49

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Томикс Владимирская газета13 декабря в 11:40

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КП - Владимир14 декабря в 05:32

Во Владимирскую область привезут 9 млн тонн московского мусора

Довод05:06
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