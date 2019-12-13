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ДоводВо Владимирскую область привезут 9 млн тонн московского мусора
В проекте прописано, что мусор во Владимирскую область вывозили и в этом году — всего 892 тысяч тонны. В Александровский район ООО «Эколайн» привёз 397 тысяч тонн, а на полигон в Бабанино — граница Петушинского и Собинского районов — ООО «Хартия» завезла 495 тысяч тонн.
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Во Владимирскую область собираются завезти 9 миллионов тонн московского мусора
КП - Владимир14 декабря в 05:32
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