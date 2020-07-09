Экономика

Астрахань FMАстрахань FMЗа 15 лет россияне стали платить за ЖКХ на 186% больше

Ежегодно рост тарифов превышал размер официальной инфляции. И за 15 лет стоимость коммуналки стала выше на 62%. Хотя, как пишет «АиФ», на деле рост был гораздо больше.
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Тарифы ЖКХ взлетели на 186%: население не сможет их оплачивать

Московский Комсомолец13:04

Открывая с тревогой жировку. За 15 лет тарифы ЖКХ подорожали на 186%

Аргументы и Фактывчера в 17:07

Произошли изменения в начислении субсидий на коммуналку во втором полугодии и в тарифах

Вперёд (г. Батайск)03:17

Тарифы ЖКХ выросли на 186% за 15 лет

Рамблер02:11

За 15 лет россияне стали платить за ЖКХ на 186% больше

Астрахань FM06:17

«Заморозить» не удалось. Сколько будем платить за коммуналку?

Аргументы и Факты - Ставропольвчера в 11:19

Тарифы на природный газ «заморозили»

Призыв (г. Владимир)вчера в 04:00
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Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
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Политика

Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии

Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
iReactor 03:06
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Общество

Туманно и дождливо будет в Сахалинской области

По данным регионального УГМС, завтра на Сахалине начнет распространяться поле повышенного давления.
АСТВ 23:06
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
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Наука

Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК

Evo-rus.com 13:44
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Политика

Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 июля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения в указ внес врио губернатора Игорь Кобзев.
Твой Иркутск 22:47
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Происшествия

Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы

По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск вчера в 10:15
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Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ вчера в 01:46
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
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Экономика

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс 08:34
Политика

Жириновский назвал некорректным задержание Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в некорректной форме, считает руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
ТК Звезда 06:25
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Культура

Олег Кашин: Сейчас зачищают губернаторов, которые не вполне свои

Иван Панкин и Олег Кашин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывшего Президента Украины Виктора Януковича и снос памятника русским солдатам в Адлере Понравилась программа?
Радио Комсомольская правда 15:56
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
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Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 07:07
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета 22:57
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ вчера в 04:00
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова готовится к худшему, если его посадят в тюрьму.
ФАН 23:25
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Происшествия

В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски

Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ 10:48
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 23:25
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Политика

Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного

Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:32
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК 16:02
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