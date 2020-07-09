Экономика
Астрахань FMЗа 15 лет россияне стали платить за ЖКХ на 186% больше
Ежегодно рост тарифов превышал размер официальной инфляции. И за 15 лет стоимость коммуналки стала выше на 62%. Хотя, как пишет «АиФ», на деле рост был гораздо больше.
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Произошли изменения в начислении субсидий на коммуналку во втором полугодии и в тарифах
Вперёд (г. Батайск)03:17
«Заморозить» не удалось. Сколько будем платить за коммуналку?
Аргументы и Факты - Ставропольвчера в 11:19
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Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии
Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
iReactor 03:06
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
Туманно и дождливо будет в Сахалинской области
По данным регионального УГМС, завтра на Сахалине начнет распространяться поле повышенного давления.
АСТВ 23:06
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 июля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения в указ внес врио губернатора Игорь Кобзев.
Твой Иркутск 22:47
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск вчера в 10:15
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ вчера в 01:46
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс 08:34
Политика
Жириновский назвал некорректным задержание Фургала
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в некорректной форме, считает руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
ТК Звезда 06:25
Культура
Олег Кашин: Сейчас зачищают губернаторов, которые не вполне свои
Иван Панкин и Олег Кашин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывшего Президента Украины Виктора Януковича и снос памятника русским солдатам в Адлере Понравилась программа?
Радио Комсомольская правда 15:56
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета 22:57
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ вчера в 04:00
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова готовится к худшему, если его посадят в тюрьму.
ФАН 23:25
Происшествия
В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски
Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ 10:48
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 23:25
Политика
Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного
Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:32
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК 16:02