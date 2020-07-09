Экономика
Астрахань FMЗа 15 лет россияне стали платить за ЖКХ на 186% больше
Ежегодно рост тарифов превышал размер официальной инфляции. И за 15 лет стоимость коммуналки стала выше на 62%. Хотя, как пишет «АиФ», на деле рост был гораздо больше.
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Открывая с тревогой жировку. За 15 лет тарифы ЖКХ подорожали на 186%
Аргументы и Факты08 июля в 17:07
«Заморозить» не удалось. Сколько будем платить за коммуналку?
Аргументы и Факты - Ставрополь08 июля в 11:19
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