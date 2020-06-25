Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год

Объем дивидендных выплат составит 19,15 млрд рублей (или 39% чистой прибыли за прошлый год, равной 49,2 млрд рублей): 15,939 млрд рублей - на обыкновенные акции и 3,211 млрд рублей - на "префы". За 2018 год "Башнефть" выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций.
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