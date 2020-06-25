Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и приняло решение о распределении чистой прибыли ПАО АНК "Башнефть" за 2019 год. Между тем за 2018 год "Башнефть" выплатила дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций. Дивидендные выплаты составили 28,235 млрд рублей.

За 2019 год «Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов

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