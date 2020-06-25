Экономика
ProUfu.ruЗа 2019 год «Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов
Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и приняло решение о распределении чистой прибыли ПАО АНК "Башнефть" за 2019 год. Между тем за 2018 год "Башнефть" выплатила дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций. Дивидендные выплаты составили 28,235 млрд рублей.
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Общество
Серебренникова приговорили к условному сроку
РИА Новости 09:39
Энергетика
Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus.
Коммерсантъ 06:29
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Общество
«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера
Как сообщается на сайте "Студии Лебедева", "искусственный дизайнерский интеллект" больше года выдавали за настоящего человека.
Вести.Ru 05:02
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Политика
Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину
Как писала ранее газета Times of Israel, в Вашингтоне могут заявить Израилю, что не все желаемые территории нужно аннексировать сразу, а предложат сделать это поэтапно, начав с территорий, прилегающих к Иерусалиму.
Интерфакс 08:34
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Футбол
«Динамо» ждет решение, в каком составе сыграет против ЦСКА
Завтра, 27 июня, «Динамо» встретится с ЦСКА в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ. Команда может сыграть против армейцев молодежным составом.
Спорт-Экспресс 05:50
Футбол
Клубы «Ростов» и «Сочи» оштрафовали после скандального матча
Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» получили штрафы после скандального матча в столице Кубани.
Rostov.ru 02:29
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Биатлон
Драчев и Майгуров поборются за пост президента СБР
Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР), еще один зарегистрировавшийся претендент Дмитрий Васильев снимет свою кандидатуру с выборов.
ТАСС Спорт 04:23
Армия и оружие
На Украине опять пугают вторжением России, теперь со стороны Крыма
Как заявил в интервью «Укринформу» представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, Российская Федерация собирается при помощи военной силы пробить в Крым сухопутный коридор и лишить Украины выхода к Черному морю.
Новостной фронт 03:22
Политика
Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году
Прокуратура Нидерландов предлагает начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году не осенью нынешнего года, а в феврале-марте 2021 года с учетом времени, которое запросила защита и представители родственников, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях в пятницу.
РИА Новости 05:03
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 50%
Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 50,94%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Коммерсантъ 03:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:32
Игры
Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня
Сегодня 25 июня, в 17:00 по МСК на площадке Twitch студия «IO Interactive» в рамках ежемесячной трансляции расскажет о новой части Hitman.
ГЛАС.RU вчера в 09:47
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля
Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля.
Российская газета 07:30
Происшествия
В Татарии при столкновении легковушки с КамАЗом погибли три человека
По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Sonata, сообщает МВД по РТ.
REGNUM 09:30
Авто
Новый Volkswagen Polo едет к российским дилерам
Пресс-служба Volkswagen объявила о начале российских поставок лифтбека Volkswagen Polo следующей генерации.
CarsWeek.ru 07:51
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Авто
Эксперт рассказал, кого затронет новый ГОСТ о праворульных машинах
Межгосударственный стандарт, который ужесточит правила сертификации ввозимых автомобилей с правым рулем, повлияет на сроки и стоимость оформления машин, в том числе и легковых, рассказал РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
РИА Новости 06:11