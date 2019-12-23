Экономика
Газета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
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Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Политика
Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса
В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская превратилась в блондинку
Поклонники певицы Лолиты Милявской долгое время просят её попробовать сменить имидж.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам
Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Гаджеты
Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Политика
США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину
Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Происшествия
Девушки пожаловались на новый способ тайно снимать их на камеру в раздевалках
Первой о новом способе тайно снимать девушек на камеру написала юзер с ником Issyr.
Кино
Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»
Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Авто
Chery готовит новый кроссовер в стиле Porsche
Китайское издание Autohome разместило снимки нового кроссовера Chery, который сейчас находится в стадии разработки.
Политика
США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.
Гаджеты
Эксперт рассказал, что сокращает срок службы смартфона
Отключать мобильное устройство необходимо сразу по достижении 100% иначе пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.