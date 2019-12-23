Экономика

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

2 фото
В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru11:08

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове11:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

ТАСС 27 декабря в 11:34
Политика

ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
BFM.ru 11:37
Общество

«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»

"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Вести.Ru 11:33
Политика

Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса

В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
Вести.Ru 09:43
Шоу-бизнес

Лолита Милявская превратилась в блондинку

Поклонники певицы Лолиты Милявской долгое время просят её попробовать сменить имидж.
Paparazzi.ru 10:39
Транспорт

Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
Мой Брянск вчера в 09:59
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Гаджеты

Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Goroday.ru 07:49
Политика

США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
RT на русском 10:06
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 27 декабря в 04:15
Общество

Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Lenta.ru 06:19
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
Lenta.ru 12:20
Общество

В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Радио Sputnik вчера в 12:33
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

РИА Новости 26 декабря в 20:49
Происшествия

Девушки пожаловались на новый способ тайно снимать их на камеру в раздевалках

Первой о новом способе тайно снимать девушек на камеру написала юзер с ником Issyr.
Lenta.ru 05:09
Кино

Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
РБК вчера в 04:23
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
РБК 11:05
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Вести.Ru 03:08
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

Телеканал 360° вчера в 15:58
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Авто

Chery готовит новый кроссовер в стиле Porsche

Китайское издание Autohome разместило снимки нового кроссовера Chery, который сейчас находится в стадии разработки.
CarsWeek.ru 26 декабря в 23:29
Политика

США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.
RT на русском 11:44
Гаджеты

Эксперт рассказал, что сокращает срок службы смартфона

Отключать мобильное устройство необходимо сразу по достижении 100% иначе пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Первый Тульский 26 декабря в 21:16
Авто

В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Автоновости дня вчера в 05:11
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное