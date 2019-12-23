Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть.
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru11:08

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В поединке 21-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» принимал «Рейнджерс».
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Зеленский встретил в аэропорту освобожденных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту «Борисполь» самолет с украинцами, освобожденными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР.
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Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
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Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Охлобыстин извинился перед проститутками

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Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
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Хоккеист Марченко прокомментировал удар в лицо от американца Вальстрёма на МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко ответил на вопрос об ударе в лицо локтем от американского форварда Оливера Вальстрёма во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
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Армия и оружие

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Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
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Госдепартамент США дал шанс достроить «Северный поток-2»

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Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
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На строящейся котельной на Сахалине горят резервуары с топливом

RuNews24.ru 21:06
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