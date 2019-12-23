Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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Слабые признаки жизни: российская экономика двадцать лет назад

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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

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Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru29 декабря в 11:08
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Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Коммерсантъ 11:31
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В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

При нападении на пост ДПС в Магасе погиб сотрудник полиции, еще двое ранены.
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Александр Лукашенко поздравил народ Белоруссии с Новым годом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги года в новогоднем обращении к жителям страны и поздравил граждан республики с Новым 2020 годом.
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Путин поздравил россиян с Новым годом

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Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

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Газета.Ru 05:41
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Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке. Об этом он написал в своей Twitter-аккаунте.
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В США надеются, что власти КНДР воздержатся от провокаций

Вашингтон следит за действиями властей КНДР в свете заявлений о "рождественском подарке" и рассчитывает, что Пхеньян не станет предпринимать шаги, которые могут привести к конфронтации.
ТАСС вчера в 13:15
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Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
РИА Новости 17:53
Армия и оружие

В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ

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Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
Футбол

Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»

Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
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Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»

Pravda.Ru вчера в 09:30
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Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
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Кино

Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны

На экраны кинотеатров страны выходит фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение». Это продолжение его кинокартины «Притяжение».
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
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В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

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Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
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Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
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В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».
Lenta.ru 18:03
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 11:24
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WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
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