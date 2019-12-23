Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск29 декабря в 12:31

Слабые признаки жизни: российская экономика двадцать лет назад

РИА Новости00:00

Укрепившийся рубль сдержал рост цен на импортные товары в 2019 году

REGNUMвчера в 02:56

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москва29 декабря в 22:17

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

РБК01:00

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове29 декабря в 11:44

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru29 декабря в 11:08
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Общество

В Уругвае объявлен режим ЧС из-за растущего числа убийств женщин

Чрезвычайную ситуацию в Уругвае объявил президент страны Табаре Васкес. Причина такого решения - растущее число преступлений против женщин.
Pravda.Ru вчера в 23:31
Здоровье

Названы самые необычные диагнозы в 2019 году

Австрийское издание Kurier рассказало случаи самых необычных диагнозов 2019 года.
Lenta.ru 00:06
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Интерфакс вчера в 16:41
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК 29 декабря в 22:54
Общество

Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год

Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Вечерняя Москва 29 декабря в 16:25
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Гаджеты

В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra

Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
iXBT.com 00:42
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском вчера в 01:19
Здоровье

Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите

Чита.Ру вчера в 23:29
Общество

Салат мимоза в этом году подорожал на три процента

В декабре 2019 года стоимость порции салата мимоза составила 267,2 рубля.
Комсомольская правда 00:31
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:52
Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Общество

Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Коммерсантъ 00:29
Хоккей

Дубль Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
REGNUM 00:13
Экономика

Раскрыт большой обман пенсионной реформы в России

Эксперты издания «Свободная пресса» рассказали о «большом обмане пенсионной реформы», суть которого заключается в том, что прибавка к пенсии будет «съедена» выросшими ценами, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 13:30
Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Общество

Знаки зодиака, которым повезет в деньгах в начале 2020 года

Астрологи рассказывают, кто станет богаче уже в начале будущего года. Овен – этому знаку всегда во всем везет: и в любви, и в деньгах.
Альметьевск РТВ вчера в 10:01
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО вчера в 21:23
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Газета.Ru 00:13
Футбол

Зинченко: «Отношение к VAR? Нужно просто это принять, закрыть рот и играть»

Думаю, мы должны принять видеоповторы и играть в свой футбол.
Soccer.ru вчера в 12:29
Экономика

Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты

Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости вчера в 07:08
Здоровье

5 правил застолья: как не переесть в новогоднюю ночь

Птицу лучше запекать в фруктами По совету заведующей кафедрой здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Ирины Дядиковой, традиционные основные блюда новогоднего стола — гуся, утку, курицу и индейку — лучше запекать с фруктами, обладающими абсорбирующими свойствами — яблоками, айвой, курагой и черносливом.
Donnews.ru вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика

В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
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