Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

РБК01:00

Слабые признаки жизни: российская экономика двадцать лет назад

РИА Новости00:00

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове29 декабря в 11:44

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москва29 декабря в 22:17

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск29 декабря в 12:31

Укрепившийся рубль сдержал рост цен на импортные товары в 2019 году

REGNUMвчера в 02:56

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru29 декабря в 11:08
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Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM вчера в 17:53
Наука

Найден новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты

Необходимое для промышленности сырьё добывается из гидратов путём закачки в нужную зону дымового газа.
Актуальные Новости вчера в 09:07
Хоккей

Канада победила Германию в матче группового этапа МЧМ

В очередном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады оказалась сильнее сборной Германии.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Коммерсантъ 00:29
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Life.ru 29 декабря в 14:45
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День вчера в 10:25
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Футбол

Головин уступил Бен Йеддеру в голосовании за лучшего игрока «Монако»

Пресс-служба «Монако» объявила имя лучшего игрока по итогам первой половины сезона в чемпионате Франции.
ProstoProSport вчера в 14:39
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт вчера в 07:44
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Газета.Ru 00:13
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия вчера в 13:08
Технологии

VR на ощупь. Появились тактильные перчатки для виртуальной реальности

Телеканал 360° вчера в 18:00
Происшествия

В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что четыре человека были госпитализированы в Сургутскую травматологическую больницу после столкновения автобуса с грузовым тралом.
RT на русском 00:21
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Богомолов подвел итоги жизни с Собчак

Богомолов подвел итоги жизни с Собчак Режиссер рассказал о семейном счастье с Ксенией.
Экспресс газета вчера в 04:38
Космос

Новый рывок России в космос: нас ждут Луна, Венера и Марс

Комсомольская правда вчера в 17:22
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Общество

Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России

Со слов Героя России космонавта Геннадия Падалки, стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика

В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Технологии

Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан

Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента в стране положена смертная казнь.
Газета.Ru вчера в 07:53
Футбол

Радимов уверен, что Кокорин станет лучшим нападающим РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал возвращение Александра Кокорина в стан главной команды сине-бело-голубых.
Нева Спорт 00:54
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Гаджеты

Xiaomi презентовала новые умные часы Watch Color

С 3 января 2020 года в Китае начнут продаваться умные часы Xiaomi Watch Color.
Что происходит вчера в 08:18
Общество

Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год

Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Вечерняя Москва 29 декабря в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
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