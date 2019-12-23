В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.

с чего всё началось

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть.

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Футбол Криштиану Роналду сменил прическу Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пришел на церемонию Globe Soccer Awards с необычной укладкой волос, сообщает издание Sky Sports.

Политика Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, связанные с поставками нефти и газа в республику.

Гаджеты Samsung на CES 2020 покажет по-настоящему безрамочный телевизор Без рамок будут предлагаться панели с диагональю свыше 65 дюймов, и как пишет источник со ссылкой на сотрудника компании, который работал над безрамочными телевизорами, при разработке панелей использовали оборудование Shinsegye Engineering и комплектующие от Taewha Precision.

Политика Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.

Здоровье Названы полезные свойства красной икры Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.

Общество Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.

Политика Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.

Хоккей Нападающий сборной России дисквалифицирован на один матч МЧМ-2020 Нападающий сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за удар соперника в матче с командой США (1:3) на групповом этапе молодежного чемпионата мира.

Транспорт На новых билетах РЖД разместили просьбу к пассажирам нижних полок Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время, сообщает РИА Новости.