В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

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Хоккей Сборная России по хоккею разгромила Канаду с шокирующим счетом Молодежная сборная России по хоккею с разгромным счетом обыграла канадцев – поединок завершился со счетом 6:0. как сообщают Вести, уже на второй минуте нападающий россиян Александр Хованов распечатал ворота канадцев.

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