Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск12:31

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове11:44

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru11:08
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика

США предупредили КНДР об ответе на новые ракетные испытания

В Вашингтоне предположили, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.
Деловое.ТВ 13:03
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма 10:48
Здоровье

Врач рассказала об опасности приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
Известия 12:43
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия 27 декабря в 17:25
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 26 декабря в 12:10
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Политика

Президент Черногории подписал закон о церквях

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о церквях, против которого выступала Сербская православная церковь и граждане страны.
Взгляд.ру вчера в 10:13
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом

РБК 12:37
Космос

Украина показала облик сверхтяжелых ракет для лунных миссий

ФАН 10:33
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону обмен пленными в Донбассе

Газета.Ru 10:32
Общество

«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг

"Ростелеком" не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11:33
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Канаду с шокирующим счетом

Молодежная сборная России по хоккею с разгромным счетом обыграла канадцев – поединок завершился со счетом 6:0. как сообщают Вести, уже на второй минуте нападающий россиян Александр Хованов распечатал ворота канадцев.
Pro Город Самара 11:22
Политика

В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ

«В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», — говорится в сообщении.
Украина.ру 10:37
Происшествия

Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового шоу во Владивостоке

Цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу во Владивостоке.
ТАСС 05:15
Политика

В Минске рассчитывают на контакт Путина и Лукашенко до конца года

РЕН ТВ 13:41
Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости 09:08
Политика

Украина передала ЛНР 63 человека в рамках обмена пленными

Украинская сторона передал самопровозглашенной Луганской народной республике 63 человек в рамках обмена пленными.
Московский Комсомолец 06:51
Общество

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
Происшествия

В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

Новые Известия 03:51
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 27 декабря в 03:14
Происшествия

CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

ТАСС 13:35
Общество

Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие

На подлодках «Борей-А» появятся осиновые бани

Военные моряки, которым посчастливится работать на таких подлодках, смогут попариться в корабельных банях.
ФедералПресс 27 декабря в 11:51
Политика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
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