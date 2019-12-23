Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ruвчера в 11:08

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Аналитики дали прогноз по рублю на 2020 год

Профиль01:44

Аналитики: Рубль усилил свои позиции в 2019 году

Kazanfirst.ru00:37

Составлен прогноз о будущем рубля на 2020 год

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Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москвавчера в 22:17

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянсквчера в 12:31

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кировевчера в 11:44

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ruвчера в 11:08
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Происшествия

На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47

РИА Новости 01:22
Происшествия

В Техасе произошла стрельба в церкви

RT на русском вчера в 14:36
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец вчера в 16:57
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Хоккей

Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею

Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 14:42
Хоккей

Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России

Живая Кубань вчера в 00:54
Происшествия

В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены

Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
REGNUM вчера в 23:12
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Политика

Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
РИА Новости вчера в 13:12
Общество

Михаил Боярский вновь попался на нарушении правил парковки

Машина Михаила Боярского была замечена на Невском проспекте неправильно припаркованной.
Online47.ru вчера в 16:46
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
RT на русском 01:53
Происшествия

В МВД Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате

Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
РИА Новости вчера в 23:35
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Говорит Москва 28 декабря в 22:11
Шоу-бизнес

Охлобыстин принес извинения проституткам после скандала с Водонаевой

Мойка78 вчера в 20:15
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продолжил победную серию в АПЛ

NewInform вчера в 14:47
Общество

Диетолог напомнила о соблюдении меры во время новогодних застолий

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, как отметить новогодние праздники без последствий для здоровья.
Вечерняя Москва вчера в 23:48
Кино

Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах

Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Lenta.ru вчера в 08:25
Общество

В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
RT на русском вчера в 22:00
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Футбол

«Краснодар» досрочно вернул из аренды Егора Сорокина

"Краснодар" вернул в состав футбольного клуба 24-летнего защитника Егора Сорокина, который выступал за казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "быков".
РИА Новости 01:48
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Единоборства

Куинтон Джексон: «Я никогда не стану проводить договорные бои»

Спорт-Экспресс 01:25
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 10:46
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:24
Общество

Валерий Радаев призвал глав районов брать пример с мэрии Саратова

Губернатор Валерий Радаев напомнил, что в уходящем году произошло масштабное обновление регионального автопарка – от машин скорой помощи, служебных автомобилей для сельских администраций до троллейбусов и школьных автобусов.
Взгляд-инфо 01:58
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Происшествия

WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода

Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота.
Газета.Ru вчера в 21:07
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