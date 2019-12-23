В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Кино Продюсер «Мандалорца» рассказал, когда выйдет второй сезон Продюсер и автор сериала "Мандалорец" от Disney+ Джон Фавро раскрыл сроки выхода второго сезона. Об этом он написал в своем Twitter.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Политика Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.

Культура Кристину Асмус осудили за откровенную съемку в клипе Крида После шумихи вокруг откровенной сцены в кино с Иваном Янковским, люди начали обсуждать новый тизер к клипу Егора Крида с участием актрисы.

Происшествия На Сахалине горят резервуары с топливом Горят резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Происшествия Вновь «заминировали» детсад №37 в Биробиджане На электронную почту детского сада №37, расположенного по улице Чапаева в Биробиджане, вновь пришло письмо о заложенном в здании взрывном устройстве.

Технологии Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика "Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.