Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
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Что будет с рублем в 2020 году – этого никто не ожидал

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск12:31

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru11:08
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Горят резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

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Bloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти

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В каждом регионе появится лесосеменной комплекс. Об этом "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
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Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером

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В пресс-службе «Ростелекома» не подтвердили данные СМИ об утечке персональных данных пользователей единого портала Госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации.
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