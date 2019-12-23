В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Гаджеты Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel Google Pixel Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в начале декабря сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили отметку в 10 миллионов штук менее чем за три месяца.

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.

Происшествия Пожар на территории строящейся котельной на Сахалине потушен Пожарные ликвидировали возгорание на территории строящейся котельной в селе Восток Поронайского района на Сахалине, его площадь составила 350 кв. метров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

Авто Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.

Общество Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.