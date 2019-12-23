Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
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Составлен прогноз о будущем рубля на 2020 год

Актуальные Новости00:06

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москвавчера в 22:17

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ruвчера в 11:08
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Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 28 декабря в 07:08
Энергетика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:31
Происшествия

МВД Казахстана обнародовало версии катастрофы самолёта в Алма-Ате

Ведомство разрабатывает три версии катастрофы самолёта в Алма-Ате.
REGNUM вчера в 23:58
Футбол

Артета — о матче с «Челси»: результат получился очень жестоким

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Челси».
Чемпионат вчера в 12:18
Гаджеты

Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel

Google Pixel Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в начале декабря сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили отметку в 10 миллионов штук менее чем за три месяца.
iXBT.com 00:28
Общество

Биограф рассказал, как Путин спас дочерей

Взгляд.ру вчера в 08:54
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат вчера в 07:47
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
SMINEWS в Подольске вчера в 06:08
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Здоровье

Стало известно, как курские поликлиники будут работать в праздники

Как рассказала председатель областного комитета здравоохранения Елена Палферова, все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме, поликлиники - по графикам.
Городские известия (г. Курск) 27 декабря в 12:27
Общество

В Британии мужчина-трансгендер родил ребенка от женщины-трансгендера

RuNews24.ru вчера в 19:34
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия вчера в 09:33
Экономика

Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером

Больше всего за 2019 год из российских миллиардеров разбогател совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 00:26
Политика

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Газета.Ru вчера в 08:46
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна 28 декабря в 07:06
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета 28 декабря в 15:42
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Интерфакс 28 декабря в 09:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 28 декабря в 06:24
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

REGNUM 00:02
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе

РБК вчера в 15:25
Происшествия

Пожар на территории строящейся котельной на Сахалине потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на территории строящейся котельной в селе Восток Поронайского района на Сахалине, его площадь составила 350 кв. метров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 22:31
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости вчера в 17:44
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей

По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.
Автоновости дня вчера в 22:11
Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Dgl.ru 28 декабря в 15:49
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service вчера в 05:19
Общество

Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами

Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 21:44
Недвижимость

Южносахалинцев призывают брать льготную ипотеку

Две категории жителей Южно-Сахалинска могут воспользоваться льготными условиями кредитования - получить ипотеку под два процента годовых.
Московский Комсомолец Сахалин вчера в 22:56
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