Финансы

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Эксперты озвучили прогноз по поводу того, что ждет российский рубль в грядущем 2020 году. За 2019 отечественной валюте удалось на 10% укрепиться по отношению к доллару США, пока в случае с евро показатель составил 14%.
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ruвчера в 11:08

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Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ruвчера в 11:08
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Происшествия

Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе в Астрахани

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Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования

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Российская газета 06:29
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Политика

Лавров заявил об угрозе развала СВПД после переговоров с Ираном

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Сроки заключения российским "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" мирового соглашения, необходимого для подписания нового контракта о транзите газа, оказались сорваны, передает РБК.
Ruposters.ru 07:19
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Газета.Ru 06:54
Происшествия

В Свердловской области женщина-бармен напала с ножом на посетителя

Интерфакс 03:43
Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

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Авторадио 28 декабря в 07:47
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 06:19
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
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Космос

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Политика

В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
ТАСС 06:52
Происшествия

Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат

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РИА Новости 07:05
Транспорт

В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
РИА Новости 08:07
Авто

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Южнокорейские компании Hyundai Motor и Kia Motors объявили о вынужденном отзыве свыше 640 тысяч автомобилей.
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Политика

В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США

Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
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Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Экономика

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Общество

Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних

Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости 03:14
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
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Футбол

Куртуа: «Уход Наваса помог мне»

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением о вратаре ПСЖ Кейлоре Навасе:Он был моим одноклубником, между нами нормальные отношения.
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

В Гдовском районе Псковской области перевернулся автобус, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает в понедельник, 30 декабря, РЕН ТВ.
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Политика

Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 10:20
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

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Украинский режиссер Сенцов поведал об издевательствах в ямальской колонии

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Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
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Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

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