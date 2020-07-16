По словам Катчева, коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик. В четверг, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова.

с чего всё началось

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, получил 25 положительных характеристик со всех мест работы, в том числе из Роскосмоса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова. Помимо руководителей с мест работы Сафронова, характеристику также выдали с места его учебы в ВШЭ.

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