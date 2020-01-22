Общество
Lenta.ruЗа Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле. Комментарии и видеообращения юзеров Водонаева опубликовала в stories своего Instagram.
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Политика
Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Армия и оружие
В Горловке один человек погиб из-за обстрела со стороны силовиков
Один человек погиб из за снайперского огня со стороны украинских силовиков на окраине подконтрольного ДНР города Горловка, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Политика
Сформирован новый состав правительства России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства Российской Федерации.
Политика
Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у татарстанской компании «Чулпан-Мед»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у альметьевской страховой компании «Чулпан-Мед», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Представители актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о ее исчезновении из реабилитационного центра, сообщает "Газета.ру".
Кино
Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля
Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Политика
Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Политика
В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы
Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей
Крупнейший японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру 3,4 млн своих автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Политика
Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников
Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Общество
Шторм «Глория» принес сильный снегопад и похолодание в Испанию
Всему виной шторм «Глория», передает «МИР 24». Природная стихия принесла в страну сильный снегопад, ураганный ветер и резкое похолодание.
Общество
Президент рассказал о механизме получения выплат на детей до 7 лет
Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецке рассказал, что нужно сделать для получения пособия на детей 3−7 лет.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго
В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом
Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.