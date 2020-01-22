Общество

Lenta.ruLenta.ruЗа Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле. Комментарии и видеообращения юзеров Водонаева опубликовала в stories своего Instagram.
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Россияне заступились за Водонаеву вопреки словам о «быдле»

Телеканал 360°06:50

Водонаева ответила Володину за слова о «рожающем быдле»

Московский Комсомолец02:05

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

РИА Новости00:45

Водонаева, которой пригрозили штрафом в 100 млн, припомнила слова уральской чиновницы «никто не просил рожать»

URA.Ru01:39

Водонаева оценила предложение Володина оштрафовать ее

Газета.Ru01:01

Водонаева резко ответила на призыв Володина оштрафовать её

News.ru01:53

Водонаева ответила Володину и всем хейтерам за слова «о рожающем быдле» в России

Lenta.ru00:03
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Политика

Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Известия вчера в 16:06
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Армия и оружие

В Горловке один человек погиб из-за обстрела со стороны силовиков

Один человек погиб из за снайперского огня со стороны украинских силовиков на окраине подконтрольного ДНР города Горловка, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 05:26
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
Политика

Сформирован новый состав правительства России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства Российской Федерации.
Профиль вчера в 12:38
Политика

Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
RT на русском 05:53
Происшествия

В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Lenta.ru 05:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у татарстанской компании «Чулпан-Мед»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у альметьевской страховой компании «Чулпан-Мед», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Коммерсантъ Казань 04:41
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о ее исчезновении из реабилитационного центра, сообщает "Газета.ру".
Толк 07:05
Кино

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля

Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
КиноПоиск 02:08
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Политика

Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн

Политсовет 04:59
Шоу-бизнес

Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Вечерняя Москва 05:03
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Политика

В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы

Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
ТАСС 06:41
Авто

Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей

Крупнейший японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру 3,4 млн своих автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

ТВ Центр вчера в 06:30
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM 06:46
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Политика

Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников

Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Life.ru вчера в 12:32
Общество

Шторм «Глория» принес сильный снегопад и похолодание в Испанию

Всему виной шторм «Глория», передает «МИР 24». Природная стихия принесла в страну сильный снегопад, ураганный ветер и резкое похолодание.
МИР 24 20 января в 15:06
Общество

Президент рассказал о механизме получения выплат на детей до 7 лет

Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецке рассказал, что нужно сделать для получения пособия на детей 3−7 лет.
Пенза-Пресс 07:41
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Политика

Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
РБК 06:09
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом

Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Хорошие новости 07:28
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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
РБК 04:37
Общество

Поплавская: программу Малахова сняли с эфира

Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Рамблер 01:07
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Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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