Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле. Комментарии и видеообращения юзеров Водонаева опубликовала в stories своего Instagram.

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

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