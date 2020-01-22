Общество

Lenta.ruLenta.ruЗа Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле. Комментарии и видеообращения юзеров Водонаева опубликовала в stories своего Instagram.
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Алена Водонаева
Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Глацких, которая, будучи чиновницей, говорила, что "государство вас рожать не просило". Ее тоже оштрафуйте.
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