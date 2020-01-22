Общество

РИА НовостиРИА НовостиПопов упрекнул Водонаеву за слова о «быдле», получающем маткапитал

Телеведущий Евгений Попов упрекнул модель Алену Водонаеву в некорректных словах о материнском капитале.
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Телеведущий осудил экс-звезду «Дома-2», унизившую получателей маткапитала

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