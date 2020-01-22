Общество
РИА НовостиПопов упрекнул Водонаеву за слова о «быдле», получающем маткапитал
Телеведущий Евгений Попов упрекнул модель Алену Водонаеву в некорректных словах о материнском капитале.
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«Проститутку на каторгу!»: депутат жёстко унизил Водонаеву за мерзкие выпады о «рожающем быдле»
Rusvesna.su18 января в 21:00
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Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Общество
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Происшествия
Жителя Иркутского района осудили за нападение на врача скорой помощи
Вынесен приговор 34-летнему жителю Иркутского района.
Армия и оружие
Подводный флот России медленно умирает
В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Общество
В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
Политика
Объявлен состав нового правительства
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти: Министры: Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Здоровье
Россия усилила контроль на границе из-за коронавируса в Китае
Российские власти из-за распространения в Китае нового коронавируса проводят все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для россиян.
Политика
Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Общество
Бомбу времен Второй мировой обезвредили в центре Берлина
Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник в центре Берлина, успешно обезврежена.
Шоу-бизнес
Звезды высоко оценили пение сына Галкина и Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его шестилетний сын Гарри исполняет песню Сальваторе Адамо "Падает снег".
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Здоровье
Почти 11 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
Фото: pixabay.com Более чем на четыре тысячи человек выросла заболеваемость ОРВИ в Кузбассе за неделю.
Политика
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора
Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу, сообщает ТАСС.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Путин назвал новый кабинет министров сбалансированным
Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав "сбалансированным" и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян.
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.