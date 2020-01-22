Телеведущий Евгений Попов упрекнул модель Алену Водонаеву в некорректных словах о материнском капитале.

Попов упрекнул Водонаеву за слова о «быдле», получающем маткапитал

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Политика Путин назвал новый кабинет министров сбалансированным Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав "сбалансированным" и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян.