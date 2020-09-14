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Элитное.РУ
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За август в России выдали ипотеку на рекордные 375 млрд рублей

В августе 2020 года банки России выдали 148 тыс. ипотечных займов на 375 млрд рублей. За год количество кредитов на покупку жилья увеличилось на 38%, а их общая сумма – сразу на 59%. Более того, по объему займов август стал рекордсменом за всю историю ипотечного рынка страны.В источнике
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RT на русском

Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

RT на русском14:00
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили рекордное число ипотечных кредитов

ИА Красная Весна14:43
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
РИА Новости

Глава «Инграда» Павел Поселёнов сообщил о продаже жилья на 8,8 млрд руб

РИА Новости12:07
РБК

Сумма ипотечных кредитов в августе достигла абсолютного максимума

РБК03:19
Газета.Ru

Выдача ипотечных кредитов в августе достигла исторического максисмума

Газета.Ru12:42
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией
RT на русском13:57
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
РБК07:37
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUM11:09

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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Блумберг вложит $100 млн в предвыборную кампанию Байдена во Флориде

Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка и бывший кандидат в президенты США Майкл Блумберг намерен вложить не менее $100 млн в предвыборную кампанию Джо Байдена во Флориде, чтобы помочь ему одержать победу в этом штате.
Коммерсантъ08:10
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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