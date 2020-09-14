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За август в России выдали ипотеку на рекордные 375 млрд рублей

В августе 2020 года банки России выдали 148 тыс. ипотечных займов на 375 млрд рублей. За год количество кредитов на покупку жилья увеличилось на 38%, а их общая сумма – сразу на 59%. Более того, по объему займов август стал рекордсменом за всю историю ипотечного рынка страны.В источнике
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RT на русском

Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

RT на русскомвчера в 14:00
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомостивчера в 17:19
Газета.Ru

Выдача ипотечных кредитов в августе достигла исторического максисмума

Газета.Ruвчера в 12:42
РИА Новости

Глава «Инграда» Павел Поселёнов сообщил о продаже жилья на 8,8 млрд руб

РИА Новостивчера в 12:07
РБК

Сумма ипотечных кредитов в августе достигла абсолютного максимума

РБКвчера в 03:19
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолецвчера в 18:16
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили рекордное число ипотечных кредитов

ИА Красная Веснавчера в 14:43

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