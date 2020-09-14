За август в России выдали ипотеку на рекордные 375 млрд рублей
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В августе 2020 года банки России выдали 148 тыс. ипотечных займов на 375 млрд рублей. За год количество кредитов на покупку жилья увеличилось на 38%, а их общая сумма – сразу на 59%. Более того, по объему займов август стал рекордсменом за всю историю ипотечного рынка страны.В источнике
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