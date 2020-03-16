Общество
КоммерсантъЗа бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%
Компенсации могут быть в форме налоговых льгот, которые помогут субсидировать специальные тарифы, включающие безлимитный социальный интернет, полагают компании. С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты.
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с чего всё началось
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.Коммерсантъвчера в 18:15
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Общество
Названы средства защиты от коронавируса
«Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо», — приводит слова Ревича РИА Новости.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Армия и оружие
Российские военные показали «артиллерийскую карусель» под Оренбургом
Российские артиллеристы приняли участие в учениях под Оренбургом, в рамках которых подразделения реактивных систем залпового огня отработали «артиллерийскую карусель» — быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Азербайджан приостанавливает авиасообщение с рядом городов России
Авиасообщение между Азербайджаном и рядом российских городов будет приостановлено из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает оперативный штаб при правительстве Азербайджана.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Экономика
Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд
Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
Здоровье
Инфекционисты прогнозируют более слабые волны коронавируса
Инфекционисты, как пишут Известия, считают, что как только выявили первые случаи передачи коронавируса в РФ, начался новый этап эпидемии коронавируса.
Политика
Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Авто
Завод по производству двигателей построит Haval в РФ
«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Общество
Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса
"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
Политика
В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России
Гаджеты
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11
Футбол
«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины
Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Общество
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Политика
Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.