Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗа бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

Компенсации могут быть в форме налоговых льгот, которые помогут субсидировать специальные тарифы, включающие безлимитный социальный интернет, полагают компании. С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты.
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с чего всё началось

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Коммерсантъвчера в 18:15

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За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

Коммерсантъвчера в 18:15

За бесплатный доступ к «социальным» сайтам абоненты доплатят 20%

Телеканал 360°вчера в 22:24

Сотовая связь в России станет дороже

URA.Ruвчера в 22:49

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов

News.ruвчера в 23:21

Сотовые операторы могут повысить стоимость связи на 20%

Слово и Деловчера в 23:17

Сотовые операторы заявили о предстоящем росте цен на связь

TatCenter00:35
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Общество

Названы средства защиты от коронавируса

«Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо», — приводит слова Ревича РИА Новости.
Live24 00:24
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 14 марта в 12:34
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 14 марта в 07:22
Футбол

Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»

Газета.Ru вчера в 14:32
Армия и оружие

Российские военные показали «артиллерийскую карусель» под Оренбургом

Российские артиллеристы приняли участие в учениях под Оренбургом, в рамках которых подразделения реактивных систем залпового огня отработали «артиллерийскую карусель» — быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций.
Известия вчера в 23:39
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

LiveSport.ru 14 марта в 09:07
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Азербайджан приостанавливает авиасообщение с рядом городов России

Авиасообщение между Азербайджаном и рядом российских городов будет приостановлено из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает оперативный штаб при правительстве Азербайджана.
Газета.Ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 13:47
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Инфекционисты прогнозируют более слабые волны коронавируса

Инфекционисты, как пишут Известия, считают, что как только выявили первые случаи передачи коронавируса в РФ, начался новый этап эпидемии коронавируса.
Независимый публицист вчера в 23:06
Политика

Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РИА Пензенской области 14 марта в 07:32
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Авто

Завод по производству двигателей построит Haval в РФ

«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Автоновости дня 13 марта в 08:46
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК 14 марта в 11:02
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса

"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
Газета.Ru вчера в 22:23
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

Российская газета вчера в 10:22
Политика

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

Вести.Ru вчера в 23:11
Гаджеты

Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11

Astera вчера в 08:49
Футбол

«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины

Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.
Советский спорт вчера в 11:51
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 14 марта в 20:10
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru вчера в 03:31
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров

Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
RT на русском вчера в 11:07
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