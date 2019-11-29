Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге Запуск на прошлой неделе Московских центральных диаметров (МЦД) сопровождался техническими накладками: возникли проблемы с длиной поездов, работой билетной системы, расписанием аэроэкспресса.

с чего всё началось

На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится. Во время бесплатного проезда пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро.

За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик

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