Транспорт
ИзвестияЗа бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик
На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится. Во время бесплатного проезда пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге Запуск на прошлой неделе Московских центральных диаметров (МЦД) сопровождался техническими накладками: возникли проблемы с длиной поездов, работой билетной системы, расписанием аэроэкспресса.Коммерсантъвчера в 18:18
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Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров
Коммерсантъвчера в 20:58
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