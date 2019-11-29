Транспорт

ИзвестияИзвестияЗа бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик

На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится. Во время бесплатного проезда пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро.
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с чего всё началось

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге Запуск на прошлой неделе Московских центральных диаметров (МЦД) сопровождался техническими накладками: возникли проблемы с длиной поездов, работой билетной системы, расписанием аэроэкспресса.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Власти Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

REGNUM04:14

Вице-мэр Москвы заявил, что проблемы при запуске МЦД оплатит перевозчик

ТАССвчера в 20:46

Компания‑перевозчик получила порядка 15 замечаний по инфраструктуре МЦД

РИАМО02:59

Расходы на двухнедельный бесплатный проезд на МЦД возложили на компанию-оператора

Ведомости01:00

Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

РБКвчера в 22:07

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Москва 2403:08

Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров

Коммерсантъвчера в 20:58
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Здоровье

Как Минздрав провёл водителей с медсправками

Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
Quto.ru вчера в 09:15
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Технологии

Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
REGNUM 02:33
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Спорт

Гречанка Стефаниди раскритиковала главу USADA вслед за Ласицкене

Чемпионат вчера в 16:39
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета вчера в 12:39
Кино

Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»

REGNUM вчера в 14:55
Космос

Астрономы смогли измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Астрономам из Йельского университета удалось не только получить детальные фото кометы Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Портал Поиск 04:25
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 27 ноября в 05:23
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

Красноярская полиция заинтересовалась продажей собачьего жира

Правоохранители заинтересовались информацией в СМИ о продаже собачьего жира, изготавливаемого из щенков лаек.
Newslab.ru 03:37
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Футбол

Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

Rostov gazeta вчера в 23:44
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Экономика

Калькулятор дал сбой. В Магадане нашли ошибку в электронном бюджете

Утверждается, что вся проблема заключается в том, что из-за ошибки при загрузке данных в электронную систему, плановые показатели оказались завышены в несколько раз, вследствие чего возникло несоответствие по итоговым цифрам.
Красная весна 03:46
Политика

На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 27 ноября в 02:10
Общество

Защита Шамсутдинова будет просить об изменении меры пресечения

Адвокат устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил "Газете.Ru", что защита будет просить об изменении меры пресечения.
Газета.Ru 04:25
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета вчера в 12:59
Армия и оружие

Бригаде Росгвардии, охраняющей Крымский мост, вручили знамя

Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил боевое знамя 115-й бригаде особого назначения, охраняющей Крымский мост.
Krym.News 27 ноября в 09:34
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге второй месяц подряд падают

В октябре марка показала лучший результат по продажам за один месяц в этом году для всех брендов – 1950 автомобилей.
Ассамблея автомобилистов 04:42
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

В закон о домашнем насилии внесли понятие «примирение»

В финальной версии закона о профилактике домашнего насилия появился пункт, обязывающий профильные некоммерческие и общественные организации помогать жертве и агрессору достичь примирения, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 03:59
Космос

NASA официально обнаружило водяной пар в Европе

Evo-rus.com 26 ноября в 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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