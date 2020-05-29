Энергетика
РИА НовостиЗа что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Даже "Газпром", несмотря на традиционную политику по сохранению доли рынка, постепенно ограничивает поставки. Из последних новостей можно обратить внимание на прекращение транзита через Польшу.
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Политика
Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии
Ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано.
Lenta.ru 07:49
Здоровье
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 14 июня.
ИА Альтаир 05:50
Культура
«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня 05:24
Кино
Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
Происшествия
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Общество
Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок
В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет.
РБК 07:13
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Происшествия
В Тюмени загорелась крыша бизнес-центра «Парус»
Возгорание кровли произошло в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.
ТАСС 07:51
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Транспорт
В Петербурге возобновят действие льготных проездных
С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ вчера в 11:45
Общество
В России втрое увеличат размер пособия по безработице
Частных предпринимателей причислили к категории граждан, имеющих право на получение максимального пособия по безработице.
Новые Ведомости вчера в 06:10
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
Автоспорт
«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
Чемпионат 06:51
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Происшествия
Ещё троим разместившим фото нацистов предъявили обвинение
Ещё троим разместившим фото нацистов во время акции «Бессмертный полк» предъявили обвинение, сообщается на сайте СК РФ.
Аргументы и Факты вчера в 10:58
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Политика
Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
РИА Новости 06:09
Общество
Еврокомиссия одобрила выделение кредита Украине
Брюссель, 29 мая 2020, 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.
REGNUM 06:45
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Общество
Журналиста арестовали на 15 суток за одиночный пикет в Москве
Журналиста «Новой газеты» Илью Азара арестовал на 15 суток Тверской районный суд города Москвы, 28 мая сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем канале Telegram.
ИА Красная Весна вчера в 09:29
Футбол
Вернблум назвал свой самый главный гол за ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем голе, который считает самым важным за время выступления в «армейском» клубе.
Metaratings 06:29
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33