Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЗа что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

Даже "Газпром", несмотря на традиционную политику по сохранению доли рынка, постепенно ограничивает поставки. Из последних новостей можно обратить внимание на прекращение транзита через Польшу.
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«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть

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РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
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Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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Возгорание кровли произошло в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Ещё троим разместившим фото нацистов во время акции «Бессмертный полк» предъявили обвинение, сообщается на сайте СК РФ.
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