Даже "Газпром", несмотря на традиционную политику по сохранению доли рынка, постепенно ограничивает поставки. Из последних новостей можно обратить внимание на прекращение транзита через Польшу.

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

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