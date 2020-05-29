Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЗа что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку. Образовалась удачная возможность немного сэкономить на польском транзите в период сверхнизких цен.
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Польские СМИ отметили выгоду «Газпрома» от прекращения транзита топлива в Европу

Экономика сегодня13:20

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

РИА Новости28 мая в 01:00

«Газпром» терпит убытки. Надежда на холодную зиму и восстановление экономик

Аргументы неделивчера в 11:48

Польские СМИ о прекращении российского транзита: «Газпром» убил двух зайцев»

ФАНвчера в 10:24

Газа слишком много. Как ведет себя европейский газовый рынок в условиях кризиса и что это значит для «Газпрома»

Новая газетавчера в 03:35

Gazeta Wyborcza (Польша): Газпром способствовал повышению цен на газ, ограничив транзит через Польшу (Gazeta Wyborcza)

ИноСМИ28 мая в 06:46

СМИ Польши: «Газпром» выгодно использует новые условия транзита газа

Народные новости12:40
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
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Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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Общество

Москвичам назвали дату наступления климатического лета

К следующим выходным, 6 и 7 июня, в Москве наступит климатическое лето.
Lenta.ru вчера в 06:45
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Общество

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Футбол

Анюков: «Переход в „Зенит“ не был предательством»

Свой переход из «Крыльев Советов» в «Зенит» Анюков не считает предательством.
Евро-футбол.ру 11:13
Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК 13:27
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Общество

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 12:59
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Здоровье

Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Политика

Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
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Общество

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ru 11:30
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Политика

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
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Шоу-бизнес

Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
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Гаджеты

Nokia выпустит смартфон с гибким экраном

Nokia выпустит смартфон с гибким экраном. Информацию об этом подтвердил сетевой инсайдер Nokia Anew.
Ferra 07:49
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Политика

Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим

Известия вчера в 18:29
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Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина ранил полицейского ножом

В Екатеринбурге при задержании мужчина ранил полицейского ножом. Сотрудники были вынуждены применить табельное оружие.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:57
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Общество

Пока что IKEA откроет только три российских магазина

Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Здоровье

Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН вчера в 02:54
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Киберспорт

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

RT на русском 09:08
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
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Политика

В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя

Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
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Энергетика

«Газпром» назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – приводит его слова РИА Новости.
Москва 24 вчера в 10:19
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Футбол

«Десна» обыграла «Колос» в 24-м туре УПЛ

Bookmaker-ratings.ru 08:53
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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