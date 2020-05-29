Энергетика
РИА НовостиЗа что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку. Образовалась удачная возможность немного сэкономить на польском транзите в период сверхнизких цен.
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Польские СМИ отметили выгоду «Газпрома» от прекращения транзита топлива в Европу
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Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
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