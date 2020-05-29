Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЗа что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку. Образовалась удачная возможность немного сэкономить на польском транзите в период сверхнизких цен.
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Польские СМИ отметили выгоду «Газпрома» от прекращения транзита топлива в Европу

Экономика сегодня13:20

Gazeta Wyborcza (Польша): Газпром способствовал повышению цен на газ, ограничив транзит через Польшу (Gazeta Wyborcza)

ИноСМИ28 мая в 06:46

«Газпром» терпит убытки. Надежда на холодную зиму и восстановление экономик

Аргументы неделивчера в 11:48

Польские СМИ о прекращении российского транзита: «Газпром» убил двух зайцев»

ФАНвчера в 10:24

Газа слишком много. Как ведет себя европейский газовый рынок в условиях кризиса и что это значит для «Газпрома»

Новая газетавчера в 03:35

СМИ Польши: «Газпром» выгодно использует новые условия транзита газа

Народные новости12:40

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

РИА Новости28 мая в 01:00
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Газета.Ru 05:38
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Шоу-бизнес

Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали

В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
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Общество

Минюст передумал увеличивать штрафы за нарушение ПДД

Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, передает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.
9111.ru 04:28
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Общество

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
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Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
1,1K
Происшествия

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК 09:59
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Политика

Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов

Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
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Политика

Пушков объяснил отказ Меркель от участия в саммите G7 в США

Острые разногласия между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом по газопроводу «Северный поток — 2» стали причиной отказа немецкого политика от участия в саммите G7.
ФАН 13:26
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Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
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Происшествия

При крушении самолёта Як-52 в Нижегородской области пострадал пилот

REGNUM 12:45
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Гаджеты

Xiaomi представила в России новые телевизоры Mi TV 4S 50 и Mi TV 4S 65

Astera 28 мая в 17:09
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» скончался от коронавируса

Супруг актрисы Натальи Вавиловой - режиссер Самвел Гаспаров умер от коронавируса, а сама актриса сейчас сражается за жизнь, борясь с тем же недугом.
Paparazzi.ru вчера в 02:22
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Происшествия

Заочно арестована экс-глава Нижнего Новгорода Солонченко

КозаПресс вчера в 09:58
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Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Происшествия

В Оренбургской области умер ещё один больной коронавирусом

Скончался мужчина с тотальной двухсторонней пневмонией легких. Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет.
1743.ru 08:45
13
Политика

Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением.
News.ru 13:37
Общество

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 12:59
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
92
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
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