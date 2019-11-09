Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга. В первый день их купили около 4 тыс. человек. В Москве и Санкт-Петербурге стартовала продажа первых железнодорожных билетов в Крым.

Около 4 тыс. билетов купили в первый день продаж на поезда в Крым

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