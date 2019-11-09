Общество
Невские НовостиОколо 4 тыс. билетов купили в первый день продаж на поезда в Крым
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга. В первый день их купили около 4 тыс. человек. В Москве и Санкт-Петербурге стартовала продажа первых железнодорожных билетов в Крым.
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Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Единоборства
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Футбол
Георгий Джикия: «Не мне судить, стал ли Бакаев лидером „Спартака“»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о победе в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). — С вами и Жиго в тройке вышел Илья Гапонов.
Матч ТВ 14:33
Общество
Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой
Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:06
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России
Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ.
Expert.ru вчера в 10:24
Футбол
«Сочи» представил болельщикам Варданяна
В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.
Спорт-Экспресс 12:48
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09:25
Политика
Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости 13:25
Политика
У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Интерфакс 14:01
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости вчера в 11:17
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Происшествия
Солдат-срочник объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Солдат добавил, что изнасилования в части уже были, и он не знал, как этого избежать.
REGNUM 06 ноября в 06:07
Армия и оружие
Больше десятка ракет «Катюша» поразили военную базу США в Ираке
17 ракет катюша поразили иракскую авиабазу, на которой располагались американские военнослужащие, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Associated Press.
Российский Диалог вчера в 23:00
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Автоновости дня 14:35
Армия и оружие
В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов порекомендовал временному поверенному США на Украине Уильяму Тейлору внимательно ознакомиться с минскими соглашениями.
РИА Новости 12:38