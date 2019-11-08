Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаЗа день продано более 5000 билетов на поезда в Крым

За первые сутки после старта продаж билетов в поезда дальнего следования между Крымом, Москвой и Санкт-Петербургом продано более 5000 билетов, большую часть которых приобрели жители Москвы и Московской области. Более 850 билетов куплено в 24 точках полуострова.
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Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым купили в первый день продаж

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