За первые сутки после старта продаж билетов в поезда дальнего следования между Крымом, Москвой и Санкт-Петербургом продано более 5000 билетов, большую часть которых приобрели жители Москвы и Московской области. Более 850 билетов куплено в 24 точках полуострова.

За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым

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