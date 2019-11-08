Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаЗа день продано более 5000 билетов на поезда в Крым

За первые сутки после старта продаж билетов в поезда дальнего следования между Крымом, Москвой и Санкт-Петербургом продано более 5000 билетов, большую часть которых приобрели жители Москвы и Московской области. Более 850 билетов куплено в 24 точках полуострова.
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За сутки были проданы более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно

РИА Новости03:32

За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым

Российская газета05:57

На поезда в Крым куплено более 5 тыс. билетов по всей России

ТАСС03:40

Свыше 5 тыс. билетов на поезда в Крым выкупили за первые сутки продаж

РБК04:25

Пассажиры за день купили более 5 тыс. билетов на поезда из Крыма в Россию

Известия04:07

Больше 5 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно куплены в первые сутки

ИА Крыминформ03:16

На поезда через Крымский мост продали более 3 тысяч билетов

КП - Крым01:03
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму

В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.
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В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова

Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

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Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

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Газета.Ru 12:42
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15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
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Происшествия

Водолазы обнаружили ноги убитой преподавателем СПбГУ девушки

Lenta.ru 12:12
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Футбол

«Спартак» выиграл 3 матча из 5 после назначения Тедеско

Московский клуб выиграл 3 из 5 матчей после назначения Доменико Тедеско главным тренером команды.
Sports.ru 12:55
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Хоккей

Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла

Команда российской сборной смогла победить национальную команду Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.
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Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Происшествия

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Pravda.Ru 09:02
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Армия и оружие

Серийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Кино

Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым

Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38
Единоборства

Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC

На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
Общество

«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения

Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Футбол

Бензема обошел Пушкаша и стал 5-м бомбардиром в истории «Реала»

Дубль нападающего Карима Бензема в матче против «Эйбара» позволил французу выйти на пятое место среди бомбардиров «Реала» за всю историю клуба.
Матч ТВ 13:23
Наука

Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными

Люди избегали мест, где по слухам побывал дьявол, то есть прокатилась эпидемия и тем самым не подвергали свою жизнь опасности.
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Футбол

Виктор Булатов: «Общение с Тедеско оставило приятное впечатление»

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов после ничьей с «Нижним Новгородом» (2:2) в матче 22-го тура первенства ФНЛ отметил, что спартаковцы «наиграли» в гостях на победу, а также поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.
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Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Общество

В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены

Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
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Политика

Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей

В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
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