Транспорт
Российская газетаЗа день продано более 5000 билетов на поезда в Крым
За первые сутки после старта продаж билетов в поезда дальнего следования между Крымом, Москвой и Санкт-Петербургом продано более 5000 билетов, большую часть которых приобрели жители Москвы и Московской области. Более 850 билетов куплено в 24 точках полуострова.
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Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
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В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.
Известия 13:09
Происшествия
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Футбол
«Спартак» выиграл 3 матча из 5 после назначения Тедеско
Московский клуб выиграл 3 из 5 матчей после назначения Доменико Тедеско главным тренером команды.
Sports.ru 12:55
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла
Команда российской сборной смогла победить национальную команду Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.
Ореанда-Новости 10:36
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Pravda.Ru 09:02
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
Общество
«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Футбол
Бензема обошел Пушкаша и стал 5-м бомбардиром в истории «Реала»
Дубль нападающего Карима Бензема в матче против «Эйбара» позволил французу выйти на пятое место среди бомбардиров «Реала» за всю историю клуба.
Матч ТВ 13:23
Наука
Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными
Люди избегали мест, где по слухам побывал дьявол, то есть прокатилась эпидемия и тем самым не подвергали свою жизнь опасности.
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Общество
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Футбол
Виктор Булатов: «Общение с Тедеско оставило приятное впечатление»
Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов после ничьей с «Нижним Новгородом» (2:2) в матче 22-го тура первенства ФНЛ отметил, что спартаковцы «наиграли» в гостях на победу, а также поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.
Матч ТВ 12:08
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Общество
В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены
Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
Общественное телевидение России 12:03
Политика
Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей
В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44