Футбол

Советский спортСоветский спортЗа десять лет «Монако» заработал на трансферах один миллиард евро

Монако, принадлежащий российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, признан самым прибыльным клубом мира с точки зрения трансферной политики. Согласно источнику, за последние 10 лет представитель французского чемпионата заработал на продаже игроков 1,029 млрд евро.
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