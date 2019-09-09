Футбол
Советский спортЗа десять лет «Монако» заработал на трансферах один миллиард евро
Монако, принадлежащий российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, признан самым прибыльным клубом мира с точки зрения трансферной политики. Согласно источнику, за последние 10 лет представитель французского чемпионата заработал на продаже игроков 1,029 млрд евро.
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Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
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41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Политика
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
Происшествия
В Краснодаре погибла девочка, на которую в детсаду упало дерево
Травмы получил еще один ребенок, а также воспитательница В Краснодаре скончалась двухлетняя девочка, на которую возле детсада упало дерево, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Аргументы и Факты 06:32
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Финансы
ЦБ не выявил существенных рисков при жестком сценарии Brexit для российских участников рынка деривативов
Банк России провел стресс-тестирование валютно-процентных, простых процентных и валютных свопов, а также валютных форвардов, в которых одной из валют является британский фунт стерлингов, по состоянию на август 2019 года.
Интерфакс - Россия 08:23
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Матвиенко: Избирательная система РФ доказала свою состоятельность
Российская газета 09:41
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Политика
Итоги единого дня голосования — кто победил на выборах глав регионов
Реальное время 10:16
Армия и оружие
Медики оценили состояние здоровья освобожденных украинских моряков как удовлетворительное
Состояние здоровья украинских военных моряков, которые на днях прибыли из Москвы в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное.
Росбалт 10:22
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Экономика
ПФР оценил предложенную Минфином новую систему пенсионных накоплений
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что ПФР поддерживает предложенные Минфином преобразования системы добровольных пенсионных накоплений.
Взгляд.ру 09:49
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском 08:08
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Культура
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Российская газета 10:11
Происшествия
На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Общество
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.
РИА Новости 09:22
Технологии
Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл»
В феврале 2019 г. Андрей Левыкин занял пост директора по региональному развитию и отвечал за работу МегаФона на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и Кавказа.
CNews 07:35
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Музыка
Чеченские силовики задержали самодеятельных певцов Вахараговых
Кавказский узел 05:38
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18