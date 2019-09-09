Монако, принадлежащий российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, признан самым прибыльным клубом мира с точки зрения трансферной политики. Согласно источнику, за последние 10 лет представитель французского чемпионата заработал на продаже игроков 1,029 млрд евро.

За десять лет «Монако» заработал на трансферах один миллиард евро

Происшествия Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Шоу-бизнес 41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .

Политика Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.

Происшествия В Краснодаре погибла девочка, на которую в детсаду упало дерево Травмы получил еще один ребенок, а также воспитательница В Краснодаре скончалась двухлетняя девочка, на которую возле детсада упало дерево, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Культура Рэпер Серега захотел украинское гражданство Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.

Финансы ЦБ не выявил существенных рисков при жестком сценарии Brexit для российских участников рынка деривативов Банк России провел стресс-тестирование валютно-процентных, простых процентных и валютных свопов, а также валютных форвардов, в которых одной из валют является британский фунт стерлингов, по состоянию на август 2019 года.

Происшествия В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Армия и оружие Медики оценили состояние здоровья освобожденных украинских моряков как удовлетворительное Состояние здоровья украинских военных моряков, которые на днях прибыли из Москвы в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное.

Происшествия В Чувашии школьный автобус попал в ДТП Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Экономика ПФР оценил предложенную Минфином новую систему пенсионных накоплений Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что ПФР поддерживает предложенные Минфином преобразования системы добровольных пенсионных накоплений.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

Политика Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Происшествия На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.

Политика В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Общество Найдено решение одной из сложнейших математических задач За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.

Технологии Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл» В феврале 2019 г. Андрей Левыкин занял пост директора по региональному развитию и отвечал за работу МегаФона на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и Кавказа.

Политика Издание Le Figaro обозначило Киев городом России Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.