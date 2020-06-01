Рубль, который заметно укрепился с начала мая, отметил окончание минувшей рабочей недели ускорением роста. В четверг на вечерних торгах Московской биржи доллар дешевел до 70,14 рубля - это минимум с 6 марта. В пятницу американская валюта снова подорожала, но не слишком сильно.

Почему рубль растет, невзирая на кризис

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