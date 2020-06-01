Рубль укрепился на первых летних торгах и сходу же преодолел психологический уровень в 70 рублей за доллар за счет дальнейшего подъема цен на нефть до максимумов за три месяца и ослабления доллара США на форексе на фоне всплеска надежд на возврат мировой экономики в рабочее русло и отсутствия жесткой реакции Вашингтона на политику Пекина в отношении Гонконга.

За доллар дают уже меньше 70 рублей

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