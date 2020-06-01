Финансы
Profinance.ruЗа доллар дают уже меньше 70 рублей
Рубль укрепился на первых летних торгах и сходу же преодолел психологический уровень в 70 рублей за доллар за счет дальнейшего подъема цен на нефть до максимумов за три месяца и ослабления доллара США на форексе на фоне всплеска надежд на возврат мировой экономики в рабочее русло и отсутствия жесткой реакции Вашингтона на политику Пекина в отношении Гонконга.
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«Возврат на докризисный уровень - это полный бред»: Доллар снова дешевле 70 рублей
Комсомольская правдавчера в 06:40
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NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
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Общество
Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии
В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 31 мая в 07:34
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад вчера в 10:11
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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Замана 31 мая в 18:30
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
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Общество
Трампа спрятали в бункере из-за протестов в Вашингтоне
Американское издание New York Times от собственных источников узнало, что президента США Дональда Трампа укрыли в специальном бункере во время массовых протестов возле Белого дома в минувшую пятницу.
Свободная Пресса вчера в 02:32
Финансы
Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют.
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Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июня
Общее число жертв эпидемии в столице превысило 2,6 тыс. На пике эпидемии коронавируса в московских больницах находились около 20 тыс. пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 00:50
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Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
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Авто
В апреле УАЗ оказался одной из 10 самых популярных марок в РФ
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Тарантас Ньюс 31 мая в 05:49
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми
Лидеры демократов в конгрессе - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер - считают, что действия президента США Дональда Трампа во время протестов "трусливые, малоэффективные и опасные".
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Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
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Киев отказался помогать Москве решать вопросы водоснабжения Крыма
Киев отказался помогать Москве решать вопросы водоснабжения Крыма.
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Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
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Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
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Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
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Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02