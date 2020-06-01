Финансы

Profinance.ruProfinance.ruЗа доллар дают уже меньше 70 рублей

Рубль укрепился на первых летних торгах и сходу же преодолел психологический уровень в 70 рублей за доллар за счет дальнейшего подъема цен на нефть до максимумов за три месяца и ослабления доллара США на форексе на фоне всплеска надежд на возврат мировой экономики в рабочее русло и отсутствия жесткой реакции Вашингтона на политику Пекина в отношении Гонконга.
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Рубль вырвался в лидеры

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Общество

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Финансы

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Здоровье

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Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
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Лидеры демократов в конгрессе - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер - считают, что действия президента США Дональда Трампа во время протестов "трусливые, малоэффективные и опасные".
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Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
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Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
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Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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