Политика

REGNUMREGNUMЗа два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
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Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

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Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября

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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что Путин предупреждал Буша об угрозе нападения 11 сентября

ТАСС12:07

Политолог объяснил предупреждение Путина Бушу о теракте 11 сентября

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Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября — экс-аналитик ЦРУ

Телеканал 360°12:49

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Lenta.ru12:18

Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ

РИА Новости13:27
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
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По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
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