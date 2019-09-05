Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Здоровье Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Армия и оружие В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе "Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.

Политика Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Футбол Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.

Космос Представлен дизайн первого в мире космического отеля Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.

Происшествия В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.

Политика МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".

Здоровье В Индии женщина родила двойню в возрасте 74 лет Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек, пишет газета Hindustan Times.

Космос Кратеры указали на эволюцию магнитного поля Меркурия Предполагая, что расплавленные в результате соударения породы находились в постоянном поле ядра, данные по всем кратерам указывают на одну область расположения древнего магнитного полюса, который не совпадает с современным.

Здоровье Женщина в коме родила здоровую дочь Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика В Боснии и Герцеговине хотят признать российский статус Крыма Лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает Крым частью России.

Единоборства Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Баскетбол Сборная Австралии квалифицировалась на Олимпийские игры Национальная команда Австралии по баскетболу стала первой сборной, которая квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года через Кубок мира — 2019.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.