Политика
REGNUMЗа два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
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Здоровье
Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок
Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
RT на русском 07:08
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Армия и оружие
В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе
"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты 20:20
Политика
Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам
Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Московский Комсомолец 10:21
Футбол
Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
Чемпионат 11:45
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 30 человек.
РБК 22:18
Космос
Представлен дизайн первого в мире космического отеля
Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.
Prian.ru вчера в 04:05
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Здоровье
В Индии женщина родила двойню в возрасте 74 лет
Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек, пишет газета Hindustan Times.
РИА Новости 22:19
Космос
Кратеры указали на эволюцию магнитного поля Меркурия
Предполагая, что расплавленные в результате соударения породы находились в постоянном поле ядра, данные по всем кратерам указывают на одну область расположения древнего магнитного полюса, который не совпадает с современным.
N+1 07:10
Здоровье
Женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.
Lenta.ru 19:29
Хоккей
«Ак Барс» в гостях крупно обыграл «Йокерит»
БИЗНЕС Online 14:20
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Политика
В Боснии и Герцеговине хотят признать российский статус Крыма
Лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает Крым частью России.
РИА Новости Крым 05:21
Единоборства
Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту
Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Баскетбол
Сборная Австралии квалифицировалась на Олимпийские игры
Национальная команда Австралии по баскетболу стала первой сборной, которая квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года через Кубок мира — 2019.
Чемпионат 14:36
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 17:29
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости 17:45
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34