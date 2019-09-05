Политика
REGNUMЗа два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу - младшему, чтобы предупредить его об угрозе.ТАССвчера в 12:07
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Политолог объяснил предупреждение Путина Бушу о теракте 11 сентября
Московский Комсомолецвчера в 14:25
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