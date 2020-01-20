Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури. Метеобюро Австралии процитировало на своей странице в Twittter видео одного из пользователя сервиса микроблогов, который опубликовал на своей странице ролик.

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика «Нафтогаз» назвал условия возобновления импорта газа из России Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Политика Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Технологии На серверы Huawei установят РЕД ОС Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.

Футбол Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.

Фигурное катание Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате Европы Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате Европы, который пройдет в австрийском Граце, передает РИА "Новости".

Политика Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.