Общество
ИзвестияЗа двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури. Метеобюро Австралии процитировало на своей странице в Twittter видео одного из пользователя сервиса микроблогов, который опубликовал на своей странице ролик.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Политика
«Нафтогаз» назвал условия возобновления импорта газа из России
Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Общество
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Политика
Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию
В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Технологии
На серверы Huawei установят РЕД ОС
Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Фигурное катание
Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате Европы
Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате Европы, который пройдет в австрийском Граце, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Кулер с подсветкой Scythe Mugen 5 Black RGB Edition стоит около $50
Приобрести кулер Scythe Mugen 5 Black RGB Edition можно по ориентировочной цене 50 долларов США.
Общество
Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
Футбол
Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»
Политика
Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.