Общество

ИзвестияИзвестияЗа двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури. Метеобюро Австралии процитировало на своей странице в Twittter видео одного из пользователя сервиса микроблогов, который опубликовал на своей странице ролик.
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На юго-восток Австралии после песчаной бури обрушился град размером с мяч для гольфа

Эхо Москвы02:30

СМИ: на юго-восток Австралии обрушился крупный град

ТАСС04:13

Катаклизмы в Австралии: после пожаров и «ливня столетия» - град размером с мяч

Вести.Ru04:25

Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

Телеканал 360°03:21

После пожаров и ливней на Австралию обрушился град

Газета.Ru07:03

На юго-восток Австралии после бури обрушился град размером с мяч для гольфа

Интерфакс02:30

Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

REGNUM00:24
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Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов.
Газета.Ru 17 января в 09:56
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Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни

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По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
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Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие

Луганский снайпер точным выстрелом ликвидировал оккупанта из 72-й бригады ВСУ

В минувшую субботу, 18 января снайпер луганских ополченцев ликвидировал старшего солдата 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
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В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота

Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

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ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с Нижним Новгородом, а Зенит на своей площадке примет УНИКС.
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Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
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Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
BFM.ru 12:18
Авто

Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

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ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
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Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване

Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
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Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
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В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
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Опубликованы качественные рендеры грядущего Samsung Galaxy S20 Ultra

Ferra 18 января в 03:01
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