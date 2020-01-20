Общество
ИзвестияЗа двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури. Метеобюро Австралии процитировало на своей странице в Twittter видео одного из пользователя сервиса микроблогов, который опубликовал на своей странице ролик.
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Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов.
Политика
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни
Политика
Россия поставила Турции более 120 ракет для С-400
Вместе с комплексом С-400 «Триумф» российская сторона передала турецким военным более 120 зенитных управляемых ракет.
Футбол
ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика
По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
Политика
Турция начала новый этап бурения на шельфе Кипра
Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра — для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
Армия и оружие
Луганский снайпер точным выстрелом ликвидировал оккупанта из 72-й бригады ВСУ
В минувшую субботу, 18 января снайпер луганских ополченцев ликвидировал старшего солдата 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
Экономика
В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота
Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с Нижним Новгородом, а Зенит на своей площадке примет УНИКС.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Космос
Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт
Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Общество
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Общество
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Общество
Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване
Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
Технологии
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Гаджеты