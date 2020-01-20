Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури. Метеобюро Австралии процитировало на своей странице в Twittter видео одного из пользователя сервиса микроблогов, который опубликовал на своей странице ролик.

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

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