Общество

ИзвестияИзвестияЗа двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури. Метеобюро Австралии процитировало на своей странице в Twittter видео одного из пользователя сервиса микроблогов, который опубликовал на своей странице ролик.
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Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

Телеканал 360°03:21

СМИ: на юго-восток Австралии обрушился крупный град

ТАСС04:13

Катаклизмы в Австралии: после пожаров и «ливня столетия» - град размером с мяч

Вести.Ru04:25

После пожаров и ливней на Австралию обрушился град

Газета.Ru07:03

На юго-восток Австралии после песчаной бури обрушился град размером с мяч для гольфа

Эхо Москвы02:30

На юго-восток Австралии после бури обрушился град размером с мяч для гольфа

Интерфакс02:30

Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

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