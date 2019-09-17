Политика
Rusvesna.suЗа год ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с экстремизмом и незаконными формированиями в России.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в 17 регионах страны, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в ведомственном журнале «Полиция».РБК02:20
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«Зараза расползается». Ветеран «Альфы» о выявленных в 17 регионах ячейках ИГ
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
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