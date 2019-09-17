с чего всё началось

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с экстремизмом и незаконными формированиями в России.

За год ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в Петербурге Кинорежиссер и сценарист Федор Бондарчук и актриса театра и кино Паулина Андреева 17 сентября организуют торжество по случаю свадьбы в Петербурге.

Происшествия Дипломат рассказал о причинах гибели россиян на отдыхе в Турции В последнее время россияне все чаще попадают в ДТП в Турции, подчеркнул Скворцов.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Футбол Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.

Космос Обнаружена самая массивная нейтронная звезда По словам Скотта Рэнсома (Scott Ransom), соавтора нового исследования, каждая новая «самая массивная» нейтронная звезда все ближе подводит к определению предела, после которого нейтронная звезда становится настолько плотной, что коллапсирует в черную дыру; кроме того, рекордно массивные нейтронные звезды, как говорит Рэнсом, «помогают понять физику материи при таких ошеломляющих плотностях».

Хоккей Хоккеист снёс вратаря силовым приёмом. Его дисквалифицировали на 25 матчей Судьи выписали Малхоллу за силовой приём только штраф «2+10». Вскоре Малхолл был дисквалифицирован на 25 матчей.

Общество Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать список подписчиков с целью защиты от недобросовестных конкурентов.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Армия и оружие Военные США приведены в боевую готовность после атак на Saudi Aramco — Пенс Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что военные Соединенных Штатов приведены в боевой готовности после атак на НПЗ Саудовской Аравии.

Политика Путин считает Израиль русскоязычным государством Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».

Политика В ФРГ призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2 В немецком правительстве заявили, что Украина должна остаться страной транзита российского газа после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.

Политика Самолет МС-21 совершил первый международный полет Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии.

Здоровье В правительстве Тверской области обсудят нацпроект «Здравоохранение» 17 сентября губернатор Игорь Руденя проведёт заседание правительства Тверской области.