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Коммерсантъ
Коммерсантъ

За год МФО продали просроченных займов почти на 70 млрд рублей

Согласно обнародованным ранее прогнозам НАПКА, в абсолютном значении объем первичного размещения просроченной задолженности банками в 2021 году может достичь 700 млрд руб. против 600 млрд руб. в 2020 году.В источнике
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Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. руб.).
РБКвчера в 00:00
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ТАСС

Эксперты: в России доля сдержанных обещаний вернуть долги коллекторам может вырасти до 60%

ТАССвчера в 04:14
Lenta.ru

Россияне стали чаще обещать коллекторам вернуть долги

Lenta.ruвчера в 02:23
Телеканал 360°

Россияне стали чаще идти на контакт с коллекторами

Телеканал 360°вчера в 00:47
ПРАЙМ

Аналитики выяснили, сколько россиян возвращают долги коллекторам

ПРАЙМвчера в 02:06
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Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

Ведомостивчера в 00:47
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Россияне стали более активно возвращать долги коллекторам

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Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

РБКвчера в 00:00

Советник Кадырова призвал участвовавшего в акциях протеста чеченца выйти на связь

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал уроженца республики, который участвовал в потасовке с полицейскими во время несогласованной акции в Москве 23 января, отречься от оппозиции и пообещал решение проблем с законом.
Советник Кадырова призвал участвовавшего в акциях протеста чеченца выйти на связь
BFM.ruвчера в 23:52