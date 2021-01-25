За год МФО продали просроченных займов почти на 70 млрд рублей
Согласно обнародованным ранее прогнозам НАПКА, в абсолютном значении объем первичного размещения просроченной задолженности банками в 2021 году может достичь 700 млрд руб. против 600 млрд руб. в 2020 году.В источнике
С чего всё началось
Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги
Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. руб.).
РБКвчера в 00:00
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