Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. руб.).

РБК вчера в 00:00