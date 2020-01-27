Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.

с чего всё началось

В России средняя цена на гречневую крупу в 2019 году выросла почти в два раза. Так, в среднем по стране цены выросли на 45%, а в ряде регионов — почти в два раза. Таковы данные аналитиков IT-компании «Эвотор», сообщает РИА «Новости».

За год гречка в России подорожала на 50%

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