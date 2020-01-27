Экономика

АБНАБНЗа год гречка в России подорожала на 50%

В России средняя цена на гречневую крупу в 2019 году выросла почти в два раза. Так, в среднем по стране цены выросли на 45%, а в ряде регионов — почти в два раза. Таковы данные аналитиков IT-компании «Эвотор», сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
РИА Новостивчера в 19:29

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За год в России почти на 50 % подорожала гречка

Невские Новостивчера в 23:53

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ПРАЙМвчера в 19:15

Эксперты рассказали, как изменились за год цены на гречку

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Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%

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Гречка в России за год подорожала почти на 50% — исследование

Аргументы и Фактывчера в 21:11

За год гречка в России подорожала на 50%

АБНвчера в 23:33
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
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Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
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В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
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Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

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В России появились новые камеры фиксации ПДД

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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Китай обогнал Россию в производстве вооружений

Китай занял второе место в мире по производству вооружений и военной техники, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).
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Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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