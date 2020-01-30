Экономика
Пункт АЗа год квадратные метры в Астрахани подорожали на 3200 рублей
Астраханьстат опубликовал данные об изменении цен на первичном и вторичном рынках жилья. По данным статведомства, стоимость одного квадратного метра в астраханских новостройках за 2019 год поднялась с 44,8 до 48 тысяч рублей - то есть, на 3200 рублей.
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Космос
«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Общество
В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса
Во всем Забайкальском крае действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Авто
У Nissan проблемы: компания увольняет рабочих и закрывает заводы
Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым границы России на Дальнем Востоке будут закрыты.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Экономика
РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Наука
Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток
В ходе исследования удалось подтвердить, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение альвеолярных пузырьков (ткань легких), но и вызывает рост здоровых клеток, что почти не наблюдалось у заядлых курильщиков.
Футбол
Защитник «Локомотива» Игнатьев: хотим проверить свои силы в Катаре
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал старт традиционного предсезонного турнира в Катаре с участием лучших российских команд.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Футбол
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.