Астраханьстат опубликовал данные об изменении цен на первичном и вторичном рынках жилья. По данным статведомства, стоимость одного квадратного метра в астраханских новостройках за 2019 год поднялась с 44,8 до 48 тысяч рублей - то есть, на 3200 рублей.

За год квадратные метры в Астрахани подорожали на 3200 рублей

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Политика Главу Чувашии отправили в отставку Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Наука Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток В ходе исследования удалось подтвердить, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение альвеолярных пузырьков (ткань легких), но и вызывает рост здоровых клеток, что почти не наблюдалось у заядлых курильщиков.