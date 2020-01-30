Экономика

Пункт АПункт АЗа год квадратные метры в Астрахани подорожали на 3200 рублей

Астраханьстат опубликовал данные об изменении цен на первичном и вторичном рынках жилья. По данным статведомства, стоимость одного квадратного метра в астраханских новостройках за 2019 год поднялась с 44,8 до 48 тысяч рублей - то есть, на 3200 рублей.
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