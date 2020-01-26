Экономика
Business Class (Пермь)За год квартиры на вторичном рынке в Пермском крае подорожали на 5,8 %
В Пермском крае стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в IV квартале 2019 года выросла на 5,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Она составила 39,4 тыс. рублей.
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За год квартиры на вторичном рынке в Пермском крае подорожали на 5,8 %
Business Class (Пермь)вчера в 22:30
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Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
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Вице-президент Союза биатлонистов Росси (СБР) Валерий Польховский подтвердил, что по решению тренерского штаба в составе сборной России на чемпионат мира в Антерсельве может поехать участник Кубка IBU или «Ижевской винтовки».
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Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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Решение об отставке российского правительства было принято премьером Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным.
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
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