Экономика
Business Class (Пермь)За год квартиры на вторичном рынке в Пермском крае подорожали на 5,8 %
В Пермском крае стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в IV квартале 2019 года выросла на 5,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Она составила 39,4 тыс. рублей.
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За год квартиры на вторичном рынке в Пермском крае подорожали на 5,8 %
Business Class (Пермь)вчера в 22:30
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