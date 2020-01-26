В Пермском крае стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в IV квартале 2019 года выросла на 5,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Она составила 39,4 тыс. рублей.

За год квартиры на вторичном рынке в Пермском крае подорожали на 5,8 %

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