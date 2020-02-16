- РИА Новости. Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала прошлого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до почти 77 миллиардов рублей, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.

с чего всё началось

Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам IV квартала прошлого года составил около 77 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос сразу на 12%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

За год просрочка по ипотеке в России возросла на 12%

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