Экономика
Реальное времяЗа год просрочка по ипотеке в России возросла на 12%
Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам IV квартала прошлого года составил около 77 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос сразу на 12%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".
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- РИА Новости. Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала прошлого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до почти 77 миллиардов рублей, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.РИА Новости15 февраля в 19:46
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Просроченные долги по ипотеке в четвертом квартале 2019 года выросли на 12%
Коммерсантъ15 февраля в 19:42
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